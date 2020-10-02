Майк Пенс не заразился коронавирусом после инфицирования Трампа

https://static.news.ru/photo/335953c4-04b0-11eb-876e-fa163e074e61_660.jpg Фото: White House/Global Look Press

Тест на коронавирусную инфекцию у 61-летнего вице-президента США Майка Пенса показал отрицательный результат. Об этом написал в социальной сети его пресс-секретарь Девин О'Мэлли.

Этим утром вице-президент Пенс и вторая леди [Карен Пенс] получили отрицательный результат на COVID-19, — говорится в сообщении.

2 октября американский лидер Дональд Трамп заявил, что вместе с супругой Меланией заразился коронавирусной инфекцией. После этого глава государства отменил все очные мероприятия и самоизолировался. Предположительно, президентская чета подхватила вирус от ближайшей помощницы Трампа Хоуп Хикс, которая сопровождала главу государства на предвыборный митинг в Миннесоту. Личный врач 74-летнего президента заявил, что Трамп чувствует себя хорошо.

NEWS.ru писал, что канцлер Германии Ангела Меркель пожелала американскому лидеру и его супруге поскорее вылечится от коронавируса, а российский центр Гамалеи предложил помощь заболевшему президенту.