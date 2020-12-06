Личный адвокат Трампа Джулиани заразился коронавирусом

Президент США Дональд Трамп заявил о положительном тесте на коронавирус, который оказался у его адвоката Руди Джулиани. При этом хозяин Белого дома назвал COVID-19 «китайским».
Руди Джулиани, на сегодняшний день самый выдающийся мэр в истории Нью-Йорка, и тот, кто неутомимо работал над разоблачением самых (определённо) бесчестных выборов в истории США, получил положительный результат теста на китайский вирус, — написал американский лидер в Twitter.
Он добавил, что желает адвокату скорейшего выздоровления, поскольку ещё предстоит оспорить итоги выборов в некоторых штатах.
.@RudyGiuliani, by far the greatest mayor in the history of NYC, and who has been working tirelessly exposing the most corrupt election (by far!) in the history of the USA, has tested positive for the China Virus. Get better soon Rudy, we will carry on!!!
Ранее NEWS.ru сообщал, что нарушения на выборах президента США проходили по общему плану и не были отдельными случаями. Об этом заявил Руди Джулиани. По его словам, на разных территориях происходили практически одинаковые случаи. Он уверен, что для любого опытного следователя это значит, что план по реализации махинаций исходил из одного места.
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