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Личный адвокат Трампа Джулиани заразился коронавирусом

00:19, 07 декабря 2020
Руди Джулиани Руди Джулиани Фото: Danil Shamkin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп заявил о положительном тесте на коронавирус, который оказался у его адвоката Руди Джулиани. При этом хозяин Белого дома назвал COVID-19 «китайским».

Руди Джулиани, на сегодняшний день самый выдающийся мэр в истории Нью-Йорка, и тот, кто неутомимо работал над разоблачением самых (определённо) бесчестных выборов в истории США, получил положительный результат теста на китайский вирус, — написал американский лидер в Twitter.

Он добавил, что желает адвокату скорейшего выздоровления, поскольку ещё предстоит оспорить итоги выборов в некоторых штатах.

Ранее NEWS.ru сообщал, что нарушения на выборах президента США проходили по общему плану и не были отдельными случаями. Об этом заявил Руди Джулиани. По его словам, на разных территориях происходили практически одинаковые случаи. Он уверен, что для любого опытного следователя это значит, что план по реализации махинаций исходил из одного места.

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