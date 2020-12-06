Личный адвокат Трампа Джулиани заразился коронавирусом

Фото: Danil Shamkin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Результаты выборов в Национальную ассамблею Венесуэлы не будут отражать волю народа, так как их результаты подтасуют и сфальсифицируют, заявил государственный секретарь США Майк Помпео.

По его словам, фальсификации в ходе голосования уже произошли. Результаты, объявленные нелегитимным режимом [Николаса] Мадуро, не будут отражать волю народа Венесуэлы. То, что происходит сегодня, — это подтасовка и фальсификация,...