https://static.news.ru/photo/b06e9fde-571f-11ea-81a6-fa163e074e61_660.jpg Кэтрин Джонсон Фото: nasa.gov

Сотрудница Национального аэрокосмического агентства США Кэтрин Джонсон умерла в возрасте 101 года. Её расчёты помогли экспедиции «Аполлон 11» вернуться с Луны на Землю.

Также она работала над полётом первого американца в космосе Алана Шепарда и первого гражданина США, вышедшего на орбиту Земли, Джона Глена, передаёт New York Times.

Женщина трудилась в NASA на протяжении 33 лет. В 2015 году она получила от президента страны медаль свободы, а двумя годами позже в её честь назвали здание в исследовательском центре агентства в штате Вирджиния.

Как писал NEWS.ru ранее, компьютерный разработчик Ларри Теслер, который создал для приложений и интерфейсов функции «вставить», «вырезать» и «копировать», скончался. Это произошло 17 февраля в США. Теслеру было 74 года.