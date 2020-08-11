Космические силы США оставили за собой право на атаку

https://static.news.ru/photo/422afd12-dbcf-11ea-9090-fa163e074e61_660.jpg Фото: US Joint Staff/Global Look Press

Космические силы Соединённых Штатов Америки (КС), в случае необходимости защитить национальные интересы, смогут прибегнуть не только к оборонительным действиям, но и перейти в наступление, говорится в опубликованной доктрине нового вида ВС США. Документ состоит из 64-страниц и стал первым нормативным актом для КС США.

Обоснованные наступательные операции направлены на достижение относительного преимущества над противником за счёт нейтрализации его возможностей по действию в космическом пространстве с целью добиться превосходства в космосе, — передаёт портал Spacenews.

Кроме того, говорится в доктрине, ответные действия Белого дома в данной сфере могут быть направлены не только на «противокосмическую оборону противника», но и на полный спектр оборонительных возможностей «врага».

В том числе в отношении наземных целей и целей в киберпространстве, — сообщило ведомство.

Обнародованную доктрину одобрили в Пентагоне, после чего отправили союзникам Белого дома.

В нём (в документе. — NEWS.ru) нельзя найти ответы на все вопросы, но мы считаем, что это хорошее начало. Доктрина поможет начать экспертное обсуждение. Она не является постоянным постановлением и продолжит меняться, — заявил генерал ВВС США и глава КС США Джон Реймонд.

Численность личного состава Космических сил Соединённых Штатов Америки, официально созданных 20 декабря 2019 года — около 16 тысяч человек, передают представители Минобороны США. По меркам Белого дома, это довольно скромный показатель.

Президент США Дональд Трамп заявил, что космос — следующая область военных действий. Он добавил, что околоземное пространство является независимым местом боевого столкновения наряду с землёй, морем, воздухом и Сетью.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российская военная техника, оставшаяся со времён Советского Союза, находится в плачевном состоянии. В то же время у нынешних властей нет возможности покупки современного оборудования, отчего страдает само Минобороны, пытаясь выжать максимум из устаревшего оборудования.