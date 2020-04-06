Коронавирус убил в США более 10 тысяч человек

https://static.news.ru/photo/00099e34-7833-11ea-8515-fa163e074e61_660.jpg Фото: Lev Radin/Global Look Press

Число смертей от заболевания, вызываемого коронавирусом, на территории Соединённых Штатов превысило 10 тысяч на 6 апреля.

По данным Университета Джонса Хопкинса, который ведёт подсчёты на основе данных федеральных и местных властей, в США инфекция диагностирована у 347 003 человек, умерли 10 335, выздоровели 18 953, уточняет ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что жителей Нью-Йорка, скончавшихся из-за коронавирусной инфекции, будут временно хоронить в парках, так как в местных моргах закончились места. Об этом заявил член городского совета Марк Левин. По его словам, на такие меры придётся пойти, чтобы не допустить повторения ситуации в Италии, где военные вынуждены были собирать тела из церквей и с улиц. Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио информацию подтвердил.

По последним данным, в мире насчитывается более 1,27 миллиона человек, инфицированных COVID-19, скончались 66 498, поправились 262 985. За последние сутки в России подтверждены 954 случая новой коронавирусной инфекции в 49 регионах страны. Всего в стране на 6 апреля зарегистрированы 6343 заболевших в 80 регионах, при этом число выписанных пациентов увеличилось до 406 человек.