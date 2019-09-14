https://static.news.ru/photo/58fb4276-d69a-11e9-b472-fa163e074e61_660.jpg Фото: Julien Mattia/ZUMAPRESS.com

Юридический комитет Конгресса США запросил у компаний Amazon, Facebook, Apple и Alphabet (материнская компания Google) переписку их топ-менеджеров по электронной почте.

Все эти компании подозреваются в препятствовании конкуренции и вольном обращении с личными данными пользователей, пишет WSJ .

Требования касаются в том числе Марка Цукерберга, основателя Facebook, Ларри Пейджа, Сергея Брина, Эрика Шмидта, возглавлявших Google ранее, главы Apple Тима Кука и руководителя Amazon Джеффа Безоса. Переписка должна быть предоставлена до 14 октября 2019 года.

Как писал News.ru ранее, комиссия Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела страны предложит компаниям Google и Facebook создать совместную контактную группу.