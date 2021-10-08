Конгресс США обеспокоился российскими учениями «Запад-2021»

Исследовательская служба Конгресса США подготовила отчёт, в котором парламентарии выражают обеспокоенность российскими учениями «Запад-2021». В частности, некоторое конгрессмены выразили опасения, что учения могут свидетельствовать об агрессии России к союзным государствам в Европе, пишет RT.

В документе говорится , что Москва якобы маскирует «подготовку к потенциальным и фактическим вторжениям» проводимыми манёврами, а также наращивает силы. Также официальные лица США предполагают, что Россия под видом учений может готовить «вторжение на Украину».

Норвегия выдвигала условие России для проведения учений «Запад-2021». Министр обороны Норвегии Франк Бакке-Йенсен потребовал проводить военные учения «Запад-2021» открыто и предсказуемо.

Практическая фаза стратегических учений России и Белоруссии «Запад-2021» проходила на полигонах РФ и Белоруссии с 10 по 16 сентября. В учениях участвовали около 200 тысяч человек личного состава, порядка 80 самолётов и вертолётов, 760 единиц боевой техники.

Ранее министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак обвинил Россию в ухудшении ситуации с военной безопасностью в Европе и росте напряжённости. При этом в ходе Варшавского форума по безопасности он призвал готовиться к «различным» сценариям.