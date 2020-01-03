https://static.news.ru/photo/a55dce9a-3045-11ea-ab3f-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: White House/Global Look Press

Вынести на голосование резолюцию, которая подтвердит ограничения военных полномочий президента США Дональда Трампа в отношении Тегерана, собирается Палата представителей Конгресса. Об этом сообщается в письме спикера нижней палаты Нэнси Пелоси, которое было направлено законодателям-демократам.

В сообщении Пелоси указано, что представить и проголосовать по резолюции планируется на этой неделе, передаёт ТАСС.

Данная резолюция похожа на ту, что была внесена в Сенат сенатором Тимом Кейном. Она подтверждает давно установленные надзорные обязанности Конгресса, требуя, чтобы при отсутствии дальнейших действий со стороны законодателей военные действия, инициированные администрацией в отношении Ирана, прекратились в течение 30 дней, — указано в письме спикера нижней палаты Конгресса.

Автором резолюции выступит конгрессмен Элисса Слоткин. Ранее она занимал должность аналитика в ЦРУ и Министерстве обороны и специализируется на шиитских боевиках. В документе подчёркнуто, что «провокационный и непропорциональный военный авиаудар по высокопоставленным иранским военным чиновникам», проведённый администрацией Трампа на прошлой неделе, поставил под угрозу американских военнослужащих, дипломатов и других лиц.

После похорон генерала Касема Сулеймани власти Ирана заявили о награде в $80 млн за смерть президента Соединённых Штатов. Глава спецподразделения «Кудс» иранского Корпуса стражей Исламской революции Сулеймани был убит в ходе спецоперации США во время ракетного обстрела аэропорта Багдада. В воскресенье глава Белого дома пообещал нанести авиаудар по 52 целям в Иране. Сами цели не названы, но имеет значение их число: ровно столько американских заложников были захвачены Ираном много лет назад.

Позднее, уже в понедельник, Трамп написал в Twitter, что администрация США имеет право «отвечать на удар» Ирана без уведомления Конгресса. Тем более если это касается «удара» по американским гражданам или объектам, писал NEWS.ru.