Конгресс обезглавили: как это повлияет на поставки ВСУ, что означает для РФ Американист Блохин считает отставку Маккарти показателем политкризиса в США

Фото: Annabelle Gordon/Keystone Press Agency/Global Look Press

Спикера палаты представителей Конгресса США Кевина Маккарти неожиданно отстранили от должности

Спикера Палаты представителей Конгресса США Кевина Маккарти неожиданно отстранили от должности. Республиканцы недовольны его сотрудничеством с демократами, в результате которого стране удалось избежать шатдауна. Скандал в конгрессе произошел в разгар дискуссий о выделении нового бюджета для ВСУ. Как теперь изменится финансирование Киева и что от ухода Маккарти выиграет Россия?

За что выгнали Маккарти

Конгрессмены, которые больше века не голосовали за отстранение спикера, впервые в истории решили отправить его в отставку. Палата представителей США, которую сейчас контролируют республиканцы, проголосовала за отставку председателя, который также представлял Республиканскую партию. За уход Маккарти отдали свои голоса 216 конгрессменов, против — 210. Скандал спровоцировали расхождения среди конгрессменов по вопросам бюджета, прежде всего о выделении средств Киеву.

Инициатором процедуры отстранения стал соратник Маккарти по Республиканской партии конгрессмен от Флориды Мэтт Гетц. Он был недоволен тем, что спикер пошел на компромисс с демократами и обеспечил принятие закона о 45-дневном бюджете (до 17 ноября 2023 года), чтобы избежать шатдауна (временное прекращение работы американского правительства). Также Гетц заявлял, что Маккарти якобы заключил неформальную сделку с президентом США Джо Байденом о продолжении выделения денег на финансирование Украины. При этом сам Маккарти и представители Белого дома заключение подобной сделки отрицали.

«Кевин Маккарти не будет спикером палаты представителей или он будет спикером палаты представителей, работающим в угоду демократам», — отмечал Гетц.

Фото: Liu Jie/XinHua/Global Look Press Инициатором процедуры отстранения стал коллега Маккарти по Республиканской партии конгрессмен от Флориды Мэтт Гетц

Себя Гетц называет «самым трамповским конгрессменом». Издание Politico описывало его как «лучшего друга» экс-президента США Дональда Трампа в конгрессе, а The Washington Post сообщала, что Гетц поддерживает бывшего президента «практически во всем». В частности, в начале года он выдвигал Трампа на пост спикера. Гетц выступает против абортов, за открытое ношение оружия и строительство стены на границе с Мексикой. Он призывал Белый дом прекратить помощь Украине.

Как отреагировали на отставку спикера в Москве и Вашингтоне

Демократы отставку Маккарти назвали «позором и печальным событием» для США. Сенатор-демократ от Западной Вирджинии Джо Манчин заявил, что подобные процессы в стране посылают «негативный сигнал» об американской демократии.

В Москве считают, что отстранение Маккарти от должности открывает цикл высокой политической нестабильности в США. Сенатор Алексей Пушков отметил, что помимо угрозы шатдауна разногласия в конгрессе вызывают и вопросы финансирования Украины.

«Раскол в Конгрессе США по вопросу поддержки Украины будет только нарастать с приближением президентских выборов», — заявил Пушков.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что теперь Вашингтону нужно будет выбрать между решением многочисленных внутренних проблем самих Штатов и «дальнейшим кормлением неонацистов».

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru Дмитрий Медведев заявил, что теперь Вашингтону нужно будет выбрать между решением многочисленных внутренних проблем самих Штатов и «дальнейшим кормлением неонацистов»

Будет ли теперь шатдаун

28 сентября пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх обратилась к конгрессу с просьбой принять все необходимые меры для предотвращения шатдауна, потому что это будет наихудшим сценарием развития событий для военного ведомства. Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби заявил тогда телеканалу CNN, что возможная остановка работы правительства США может оказать негативное влияние на помощь Вооруженным силам Украины в контрнаступлении.

Если бы шатдаун произошел, то сотрудники правительства были бы вынуждены уйти в неоплачиваемый отпуск. Маккарти помог избежать приостановки деятельности правительства, но это временно, отмечают эксперты. Угроза шатдауна — проблема недоговороспособности Демократической и Республиканской партий, заявил NEWS.ru доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве РФ Геворг Мирзаян.

«Американская система заточена под двухпартийную работу. То есть управлять республиканцы и демократы должны одновременно. Но партии просто не могут друг с другом разговаривать, и это огромная проблема для США. Маккарти ушел. Но после него будет ровно то же самое», — подчеркнул Мирзаян.

Политолог заявил, что недоговороспособность партий будет продолжаться до тех пор, пока партии не научатся договариваться. Но, по его мнению, антагонизм между ними настолько вырос, что превратился в позицию их электората.

Фото: Annabelle Gordon/Keystone Press Agency/Global Look Press Кевина Маккарти обвиняют за сделку с демократами

Как отставка Маккарти повлияет на поставки ВСУ

Отставка Маккарти — результат внутриполитической борьбы в США, вопрос помощи Украине — лишь повод для ухода спикера, заявил NEWS.ru американист Константин Блохин. По его словам, бывший спикер выступал не за отказ от помощи Украине, а за «более эффективное расходование средств».

«Убрали не какого-то яростного сторонника Украины, а наоборот, сторонника сокращения помощи ВСУ, поэтому при нынешнем президенте Байдене полного отказа от помощи Киеву не произойдет точно», — уверен Блохин.

Политолог также подчеркнул, что не стоит ожидать даже сокращения поставок ВСУ. По его словам, в США сейчас внутриполитическая борьба, а украинский вопрос выступает лишь поводом для разногласий.

«На $200 млн войну с Россией не выиграть. Поэтому, как бы нам ни хотелось, отставка Маккарти никак не отразится на украинском кризисе. Тут вопрос во внутренних разногласиях перед президентскими выборам в США в следующем году», — сказал Блохин.

Какую выгоду от отставки Маккарти получит РФ

Маккарти не был настолько весомым политиком, чтобы его уход как-то отражался на интересах Москвы, поясняет Блохин. При этом он обратил внимание, что отставка спикера — показатель внутриполитического кризиса в США.

«В реальности должность спикера не влияет на внешнюю политику Вашингтона. В Москве понимают, что сейчас в США не совсем все гладко», — сказал Блохин.

Фото: Rod Lamkey - CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press Эксперты считают, что отставка Маккарти — результат внутриполитической борьбы в США, вопрос помощи Украине — лишь повод для ухода спикера

Кто будет вместо Маккарти

Пост спикера нижней палаты конгресса является третьим по значимости в государственной иерархии США. Теперь в палате представителей необходимо выбрать нового спикера, однако кто это будет — пока непонятно. Временно эту должность по совету Маккарти занял представитель штата Северная Каролина Патрик Макгенри. Именно на его плечах лежит ответственность за выбор нового спикера.

Всего в палате представителей 435 мест, новым спикером станет тот, кто наберет 218 голосов. Пока спикера не выберут, палата представителей в остальном не сможет принимать никаких решений. Пока же законодательный орган взял недельный перерыв.

Поскольку кресло спикера палаты вакантно, парламентарии предлагают своих кандидатов. В частности, конгрессмен Трой Нильс снова предложил стать новым спикером Трампу. Впрочем, фамилия американского президента звучит еще с января.

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