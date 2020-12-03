Компанию Google обвинили в слежке за сотрудниками

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Национальное управление по трудовым отношениям США (National Labor Relations Board, NLRB) обвинило компанию Google в нарушениях трудового законодательства, включающих слежку за сотрудниками.

NLRB утверждает, что руководство Google, ознакомившись с презентацией в поддержку профсоюзов, организовало схемы по контролю за сотрудниками. Также компания якобы устроила встречу в офисе в Сан-Франциско, в ходе которой сотрудников опрашивали об их организованной деятельности.

Кроме того, NLRB обвиняет Google в незаконном увольнении сотрудников, пытавшихся создать объединения, передаёт «Интерфакс». В надзорном ведомстве уверяют, что компания препятствует попыткам работников обмениваться информацией. В частности, Google могла ограничить возможность создания в электронном календаре встреч с участием более 100 человек и с использованием более 10 переговорных.

NLRB до 16 декабря ожидает реакции от компании. 12 апреля 2021 года в Сан-Франциско должны пройти судебные слушания по озвученным регулятором обвинениям. В Google уже отметили, что намерены защищать культуру компании от попыток «подорвать её, в частности, за счёт нарушения политики безопасности и внутренних систем».

NLRB начала расследование в отношении Google год назад, после того, как компания уволила четырёх сотрудников, обвинив их в нарушении политики конфиденциальности.

Ранее NEWS.ru писал о претензиях к Google со стороны Роскомнадзора. От компании потребовали удалить из поисковой выдачи рекламу наркотиков.