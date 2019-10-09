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Одна из клиник в американском штате Нью-Джерси в течение года держала у себя безнадёжного пациента ради положительной отчётности.

Специалисты провели 61-летнему Дэррилу Янгу операцию по пересадке сердца. Пациент впал в кому, его мозг получил повреждения, но родственникам мужчины об этом сообщать не стали. Наоборот, его сестре, еженедельно приезжавшей в больницу, говорили, что повреждения незначительны и выздоровление — лишь вопрос времени.

На планёрках заведующий отделением сердечной и лёгочной трансплантации Марк Цукер говорил сотрудникам, что пациента необходимо около года подержать «живым», чтобы не портить статистику выживаемости.

Когда один из коллег указал Цукеру на неэтичность такой меры, он согласился, но добавил, что клиника рискует лишиться финансирования и программы по трансплантации в случае негативной отчётности, сообщает Life со ссылкой на зарубежные СМИ.

Ранее News.ru писал, что в Краснодарском крае онкологи взялись за лечение полугодовалой девочки из США, которой не смогли помочь американские медики. Ребёнку провели первую операцию по удалению с лица родимого пятна, рискующего перейти в раковое заболевание. Всего может потребоваться порядка восьми вмешательств.