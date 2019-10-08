https://static.news.ru/photo/5346e942-e9b5-11e9-800c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Краснодарские онкологи успешно провели операцию по удалению большого родимого пятна на лице шестимесячной девочки из США. Американские медики не смогли помочь маленькой пациентке. Всего запланировано от шести до восьми вмешательств. Лечение может занять до 1,5 года, рассказал коммерческий директор специализированной клиники лазерной и фотодинамической терапии Андрей Алексуткин.

Ребёнку поставили диагноз «меланоцитарный невус» — образование кожи. Недуг может перейти в раковое заболевание. Заокеанские медики не решились взяться за лечение. По их методике необходимо проводить до 80 операций под общим наркозом, чего организм младенца мог бы не выдержать, пишет ТАСС .

Об истории пациентки стали активно писать в СМИ и в социальных сетях. Онкологи из Краснодара узнали об этом случае и пригласили семью американки на лечение, предложив метод фотодинамической терапии.

Первая операция прошла успешно, девочка кушает, пьёт, никаких лекарств не употребляет — ни жаропонижающих, ни обезболивающих. Мы обработали часть невуса, расположенного на лбу ребёнка, — пояснил Алексуткин.

Он добавил, что угрозы перерождения новообразования в раковое нет.

Ранее News.ru сообщал, что московские медики спасли пациентку, страдавшую поражением почти всех внутренних органов. Её привезли в больницу с подозрением на пневмонию. Позже врачи поставили диагноз «системная красная волчанка».