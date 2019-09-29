Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Столичные медики спасли пациентку, страдавшую поражением почти всех внутренних органов. Её привезли в больницу с подозрением на пневмонию. Позже врачи поставили диагноз — системная красная волчанка.

Недуг протекал в тяжёлой форме и имел высокую степень активности. СКВ повредила кожу, лёгкие, почки, суставы, печень, развился полисерозит.

Кроме того, перечень диагнозов дополнял миокардит, васкулит, лихорадка, лимфаденопатия, гепатоспленомегалия, гематологические и иммунологические нарушения, — пояснили в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.

Врачи боролись за жизнь пациентки почти две недели. Сейчас её состояние стабилизировалось. Но за ней всё ещё наблюдают медики. Она проходит курс лечения, передаёт АГН «Москва».

Ранее News.ru сообщал, что московские врачи прооперировали 71-летнего мужчину, удалив крупную опухоль кожи головы. К медикам он решил обратиться после двух лет безуспешного лечения у гомеопата.

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