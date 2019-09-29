https://static.news.ru/photo/f21a17fc-e298-11e9-a48c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Столичные медики спасли пациентку, страдавшую поражением почти всех внутренних органов. Её привезли в больницу с подозрением на пневмонию. Позже врачи поставили диагноз — системная красная волчанка.

Недуг протекал в тяжёлой форме и имел высокую степень активности. СКВ повредила кожу, лёгкие, почки, суставы, печень, развился полисерозит.

Кроме того, перечень диагнозов дополнял миокардит, васкулит, лихорадка, лимфаденопатия, гепатоспленомегалия, гематологические и иммунологические нарушения, — пояснили в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.

Врачи боролись за жизнь пациентки почти две недели. Сейчас её состояние стабилизировалось. Но за ней всё ещё наблюдают медики. Она проходит курс лечения, передаёт АГН « Москва ».

Ранее News.ru сообщал, что московские врачи прооперировали 71-летнего мужчину, удалив крупную опухоль кожи головы. К медикам он решил обратиться после двух лет безуспешного лечения у гомеопата.