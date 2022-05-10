Киссинджер объяснил вмешательство США в политику других стран Киссинджер: США могут быть вынуждены добиваться смены режимов в авторитарных странах

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Обстоятельства могут приудить власти США к действиям по смене режимов в авторитарных странах. Однако Вашингтону следует стараться избегать ненужных обострений, которые способны к этому привести. Об этом заявил в интервью газете Financial Times экс-госсекретарь и бывший советник президента США по нацбезопасности Генри Киссинджер.

Мы должны понимать, что существуют различия в идеологии и интерпретации [фактов между авторитарными режимами и демократиями]. Нам следует использовать это понимание. <...> Я думаю, что с учетом развития технологий и огромной разрушительной силы существующего сейчас оружия, [стремление к смене режима] может быть навязано нам враждебностью других [стран], однако нам следует избегать ситуаций, когда мы будем создавать ее собственным поведением, — сказал бывший дипломат.

Он также выразил обеспокоенность из-за того, что как авторитарные, так и демократические страны в настоящее время создают всё новые виды разрушительного и технически сложного оружия. Его применение «может привести к катастрофе ранее несопоставимого масштаба», считает Киссинджер. При этом международное сообщество избегает обсуждать вопрос, что делать, если подобное вооружение будет применено. Однако «в совершенно новой эре» эта тема может стать одним из предметов повестки у дипломатов и военных, что станет вызовом.

Ранее Генри Киссинджер заявил, что мир ждёт вызванный пандемией коронавируса политический и экономический хаос и он растянется на поколения. Убивающую людей заразу дипломат назвал опасностью, беспрецедентной по масштабу. По его мнению, счастье человечества и процветание наций возможны лишь при доверии людей к правительствам. Именно власти должны спрогнозировать приближающиеся беды, побороть их, а потом восстановить стабильность. При этом он считает, что уже сейчас понятно, что провалом назовут действия правительственных институтов многих стран.