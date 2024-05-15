Киев требует от Вашингтона снять запрет на удары по территории России Politico: Киев требует от США разрешения на удары по РФ американским оружием

Фото: МО Украины

Украина требует от США снять запрет на применение американского оружия по территории России, пишет Politico. Как отмечается, в Вашингтон для этого прибыла группа украинских чиновников. Со ссылкой на них издание отмечает, что поводом для просьбы послужило продвижение Вооруженных сил России на Харьковском направлении. ВСУ намерены нанести удары по военным складам, чтобы отодвинуть войска РФ.

Уточняется, что Вашингтон передал свое вооружение для нужд ВСУ на условиях, что оно не будет применяться при ударах по российской территории. Американские чиновники рассказали изданию, что политика Белого дома по этому делу не изменилась, а оружие предназначено только «для обороны, а не для наступательных операций на территории России».

Тем временем в Генштабе ВСУ объявили, что украинские силы были вынуждены переместиться на «более выгодные позиции» в районах Лукьянцев и Волчанска в Харьковской области. Смена дислокации произошла на отдельных участках во избежание потерь, уточнили там.

Депутат Рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) ранее пояснил, как Украине придется расплачиваться за помощь США. По его словам, стране нужно будет участвовать в будущих войнах Вашингтона. Он уверен, что американская помощь имеет для Киева ключевое значение, так как у страны «нет денег, ресурсов, оружия и разведки» и «без США Украина бы пала».