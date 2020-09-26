Калифорния в огне: фото лесных пожаров

В американском штате Калифорния продолжаются лесные пожары. На этот раз огонь распространился в долине Напа, которая находится в 120 км от крупного города Сан-Франциско. В этой местности распространено виноделие, и, соответственно, от пожара могут пострадать сады и виноградники, которые являются источником дохода для жителей.