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Лесные пожары в Калифорнии
США

Калифорния в огне: фото лесных пожаров

14:55, 28 сентября 2020 27
Фото: AP/TASS

В американском штате Калифорния продолжаются лесные пожары. На этот раз огонь распространился в долине Напа, которая находится в 120 км от крупного города Сан-Франциско. В этой местности распространено виноделие, и, соответственно, от пожара могут пострадать сады и виноградники, которые являются источником дохода для жителей.

По предварительной информации, причиной возгорания стал удар молнии. Площадь, охваченная пламенем, составляет 800 га. Эвакуированы жители более 600 домов, ещё 1400 домохозяйств предупредили о надвигающейся опасности. Дневная температура воздуха в долине колеблется от +35 до +37 градусов.

Фото лесных пожаров — в галерее NEWS.ru.

Лесные пожары в Калифорнии

AP/TASS

Лесные пожары в Калифорнии

AP/TASS

Лесные пожары в Калифорнии

AP/TASS

Эвакуация постояльцев дома престарелых Oakmont Gardens в калифорнийской Санта-Розе из-за лесных пожаров

AP/TASS

Лесные пожары в Калифорнии

AP/TASS

Лесные пожары в Калифорнии

AP/TASS

Лесные пожары в Калифорнии

AP/TASS

Лесные пожары в Калифорнии

AP/TASS

Лесные пожары в Калифорнии

AP/TASS

Лесные пожары в Калифорнии

AP/TASS

Лесные пожары в Калифорнии

AP/TASS

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