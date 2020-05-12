Кольца деревьев рассказали учёным о сильнейших засухах в бассейне Миссури

В ходе изучения годовых колец деревьев, растущих в бассейне реки Миссури, американские учёные смогли получить информацию о сильнейших засухах в этом районе.
В своём докладе,
Учёные выяснили, что из-за годового роста температуры объём стоков снижается. Самые сильные засухи за последнюю тысячу лет происходили в этом районе в наше время.
Ранее NEWS.ru писал о том, что чрезмерно сухая погода последнего времени в мае будет компенсирована дождями. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
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