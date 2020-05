Кольца деревьев рассказали учёным о сильнейших засухах в бассейне Миссури

https://static.news.ru/photo/ca9eb95e-9453-11ea-8ad0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Michael Szönyi/imageBROKER.com/Global Look Press

В ходе изучения годовых колец деревьев, растущих в бассейне реки Миссури, американские учёные смогли получить информацию о сильнейших засухах в этом районе.

В своём докладе, опубликованном в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences специалисты Университета Аризоны сообщили, что в ходе исследования использовали данные проекта PAGES2k, включающие результаты ежегодного измерения ширины годичных колец деревьев.

Учёные выяснили, что из-за годового роста температуры объём стоков снижается. Самые сильные засухи за последнюю тысячу лет происходили в этом районе в наше время.

