Иванка Трамп сдала отрицательный тест на коронавирус

https://static.news.ru/photo/2bbe4f66-04bf-11eb-b136-fa163e074e61_660.jpg Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

Дочь президента США Дональда Трампа, заразившегося коронавирусной инфекцией, Иванка сдала анализ на COVID-19. Тест показал отрицательный результат.

Ранее стало известно, что американский лидер и первая леди заразились коронавирусом. По словам лечащего врача президента Шона Конли, они чувствуют себя хорошо. Трамп продолжит выполнять свои обязанности и не передаст никакие свои полномочия вице-президенту Майку Пенсу.

Позднее в СМИ появилась информация о том, что тесты на COVID-19 сдали госсекретарь США Майк Помпео и уже упомянутый Пенс. У обоих коронавирус не был обнаружен.

. @IvankaTrump and Jared Kushner were tested again today for COVID-19 and both are negative. — Carolina Hurley (@CLH45) October 2, 2020

Также выяснилось, что инфекцией не заразилась и дочь Трампа вместе с мужем, советником главы государства Джаредом Кушнером. Об этом рассказала специальный помощник американского лидера Каролина Хёрли.

Иванка Трамп и Джаред Кушнер сегодня снова сдали тесты на COVID-19, у обоих они отрицательные, — написала она в Twitter.

Как передавал NEWS.ru, представитель Демократической партии и кандидат в вице-президенты США Камала Харрис сдала тест на новую коронавирусную инфекцию. Результат оказался отрицательным.