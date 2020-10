Иванка Трамп сдала отрицательный тест на коронавирус

Ранее стало известно, что американский лидер и первая леди заразились коронавирусом. По словам лечащего врача президента Шона Конли, они чувствуют себя хорошо. Трамп продолжит выполнять свои обязанности и не передаст никакие свои полномочия вице-президенту Майку Пенсу.

Позднее в СМИ появилась информация о том, что тесты на COVID-19 сдали госсекретарь США Майк Помпео и уже упомянутый Пенс. У обоих коронавирус не был обнаружен.