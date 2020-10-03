Источник сообщил, когда могла начаться вспышка COVID-19 у республиканцев

https://static.news.ru/photo/bd9b8d08-0614-11eb-8651-fa163e074e61_660.jpg Фото: Unsplash

Вспышка коронавирусной инфекции среди членов американской Республиканской партии могла начаться после церемонии в Белом доме, на которой президент США Дональд Трамп заявил, что решил выдвинуть кандидатом на должность члена Верховного суда США судью апелляционного суда седьмого округа Эми Кони Барретт. Мероприятие прошло 26 сентября. Об этом сообщил источник, являющийся высокопоставленным представителем администрации.

Ранее стало известно, что коронавирус обнаружили у президента и кандидата от республиканцев на будущих выборах Трампа и его жены Мелании. Также COVID-19 заразились: помощница лидера Хоуп Хикс, его бывший советник Келлиэнн Конуэй, три сенатора, председатель Национального комитета Республиканской партии Ронна Макдэниел и не только.

По соображениям источника, версия со вспышкой, которая могла начаться после мероприятия в Белом доме, кажется вполне реальной.

Волна заражений могла прийти с Капитолийского холма. Следующей важной задачей будет обеспечение безопасности Капитолийского холма и защита законодателей, — приводит сообщение телеканал CNN.

Как ранее писал NEWS.ru, члены Республиканской партии рассматривают возможность переноса пленарной деятельности в сенате на срок после 19 октября из-за COVID-19. Об этом заявил лидер республиканского большинства Митч Макконнелл.