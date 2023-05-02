Индейцы потребовали защитить природу от ракет Маска Индейцы и экологи подали в суд на авиарегулятора США ради защиты природы от ракет Маска

Фото: spacex.com

В США защитник природы и индейцы подали в суд на Федеральное управление авиации США (FAA), пренебрегшее, по их мнению, экологией и выдавшее разрешение компании Илона Маска SpaceX на запуск самой мощной из имеющихся у нее ракет Super Heavy с космодрома в штате Техас. По заявлению истцов, регулярные запуски подобных ракет приведут к шумовому и световому загрязнению территории, а также повысят риск возникновения пожаров. Об этом сообщает РИА Новости.

Ракета-носитель Super Heavy взорвалась во время запуска с космодрома Бока-Чика космического корабля Starship 20 апреля. По словам истцов, космодром располагается рядом с местами обитания редких черепах, птиц и животных, заповедниками и общественными пляжами.

После мощного взрыва ракеты над южным Техасом национальные и местные природоохранные группы, а также (организация местных индейцев) Carrizo/Comecrudo Nation of Texas, Inc. подали в суд на Федеральное управление авиации за то, что оно не смогло в полной мере проанализировать и нивелировать экологический ущерб от программы пусков Starship/Super Heavy в Бока-Чика, — говорится в заявлении.

По данным истцов, в следующие пять лет компания SpaceX намерена запускать по 20 ракет Super Heavy ежегодно. Предполагается, что это приведет к разного рода загрязнениям, риску пожаров и «существенно ограничит доступ общественности к заповедникам и паркам», прилегающим к космодрому.

По подсчетам заявителей, за минувшую пятилетку на Бока-Чико произошло не менее восьми взрывов, последний из которых привел к пожару на 27 гектарах земель заповедника.

Starship является самым большим космическим кораблем из когда-либо созданных, вместе с ускорителем Super Heavy его длина составляет 120 метров.

В конце апреля Илон Маск сообщил, что новый запуск прототипа космического корабля Starship компания SpaceX сможет осуществить через один-два месяца.