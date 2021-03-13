Илон Маск завёл щенка

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Сиба-ину является охотничьей породой японских кровей. В переводе с японского «сибу» обозначает «маленький», «ину» — «собака». Собака имеет рыжевато-белый окрас, напоминая лисицу.
Ранее собаку породы сиба-ину завёл хоккеист московского ЦСКА Иван Телегин. Как писал NEWS.ru, после расставания с певицей Пелагеей спортсмен начал новые отношения с бизнесвумен Марией Гончар. Их отношения стали настолько серьёзными, что пара решила стать «родителями» и приобрести собаку. Возлюбленные даже создали для неё отдельную страничку в Instagram.
Собаку такой же породы воспитывает и артист шоу «Уральские пельмени» Андрей Рожков. Животное помогает юмористу хорошо проводить время на природе.