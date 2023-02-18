Херш назвал мнение США о победе Украины самоубийственным Херш назвал самоубийственным мнение США о том, что Украина может победить Россию

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Сеймур Херш

США серьезно заблуждаются, считая, что Украина может победить Россию, заявил автор расследования о подрыве «Северных потоков» Сеймур Херш в интервью сайту Сonsortiumnews. По его словам, это равнозначно самоубийству.

Было самоубийственным думать, что вы можете выиграть эту войну, что Украина может выиграть войну. Там было очень много коррупции. Это было очень-очень плохое решение. Нам нужно было продавливать мир, — заявил Сеймур Херш.

Он выразил мнение, что Вашингтону следовало прийти к договоренности с Москвой по вопросам безопасности.

Ранее депутат Госдумы от «Единой России» Олег Морозов заявил, что Следственный комитет России может возбудить уголовное дело в отношении президента США Джо Байдена по статье о терроризме. В качестве свидетеля может быть привлечен журналист Сеймур Херш. Морозов также выразил надежду, что в Конгрессе США создадут комиссию по расследованию взрывов на «Северных потоках».

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Москва будет добиваться проведения на следующей неделе голосования в Совете Безопасности по своему проекту резолюции о расследовании диверсии на «Северном потоке».