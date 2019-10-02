https://static.news.ru/photo/450c62fc-b897-11e9-9d08-fa163e074e61_660.jpg Джон Хантсман Фото: Brian Cahn/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Уходящий с должности посол США в России Джон Хантсман заявил, что встреча президента РФ Владимира Путина и американского лидера не состоялась из-за инцидента с задержанием украинских моряков в Керченском проливе.

По его словам, Путин мог посетить Вашингтон в начале года, а Трамп — приехать в Россию во второй его половине.

Я не буду вдаваться в детали, но у нас были большие планы, — отметил он в интервью газете « Коммерсант ».

При этом он выразил надежду на то, что переговоры в «нормандском формате» будут восстановлены в ближайшее время.

6 августа Хантсман подал заявление об отставке президенту Штатов. Дипломат покинет свой пост 3 октября. О том, что он собирался покинуть пост до конца года, стало известно ещё в начале июня. Этот шаг связан с его стремлением принять участие в выборах губернатора штата Юта.

Ранее News.ru писал, что инцидент в Керченском проливе произошёл 25 ноября 2018 года. За незаконное пересечение государственной границы России были задержаны три судна ВМС Украины, а их экипажи отправлены под арест.