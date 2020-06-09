Губернатор Техаса: смерть Джорджа Флойда изменит ход истории США

https://static.news.ru/photo/c1d3eb34-f2ee-11e9-859e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Frank May/picture alliance/Global Look Press

Смерть афроамериканца Джорджа Флойда, погибшего по вине сотрудника правоохранительных органов, изменит ход будущего США. Такое мнение высказал губернатор Техаса Грег Эбботт.

Джордж Флойд изменит ход истории Соединённых Штатов. Джордж Флойд умер не напрасно. Его жизнь останется живым напоминанием того, как Америка и Техас реагируют на такую трагедию, — заявил глава штата перед церемонией прощания в церкви The Fountain of Praise в Хьюстоне.

По его словам, семья Флойда примет участие в обсуждениях реформы полиции в штате и всем законодательным инициативам, относящимся к этому вопросу, сообщает телеканал CNN.

46-летний афроамериканец Джордж Флойд погиб в ходе задержания полицейскими. Один из стражей порядка давил мужчине на шею. Правоохранитель продолжал свои действия, несмотря на просьбы закованного в наручники Флойда перестать это делать. На кадрах с места инцидента слышно, как задержанный говорит, что не может дышать. Спустя некоторое время афроамериканец перестал шевелиться.

После убийства во многих американских городах начались беспорядки. Властям даже пришлось ввести режим чрезвычайной ситуации. Действующий президент США Дональд Трамп назвал мэра Миннеаполиса Джейкоба Фрея «очень слабым».

Как писал NEWS.ru, мэр Вашингтона Муриэл Баузер заявила, что столица США не нуждается в помощи армии для защиты от беспорядков, на чём настаивает Трамп.