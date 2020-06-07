Губернатор Нью-Йорка: протесты могли ускорить распространение коронавируса

https://static.news.ru/photo/d4c7511a-a8f4-11ea-998e-fa163e074e61_660.jpg Фото: John Lamparski/Global Look Press

Массовые акции против полицейского насилия и расовой дискриминации, захлестнувшие США на неделе, могли ухудшить эпидемическую ситуацию в штате Нью-Йорк, который 8 июня планировал начать первую фазу смягчения карантина, заявил губернатор Эндрю Куомо.

По словам губернатора, его смущает высокая плотность населения и размах протестных акций — в мегаполисе и пригородах появились условия для быстрого распространения коронавирусной инфекции. Куомо отметил, что скачок заболеваемости может случиться с семидневной задержкой.

Губернатор уточнил, что власти штата планируют ежедневно проводить до 35 тысяч тестов на коронавирус, а для тестирования протестующих развернут до 225 пунктов.

Первые проверки демонстрантов позволили выявить инфекцию у 1% из 60 тысяч участников тестировать, передаёт ТАСС.

Первая фаза открытия Нью-Йорка начинается завтра. И точка, — заявил Куомо.

Как писал NEWS.ru, к массовым протестам в крупнейших городах США привело убийство полицейским темнокожего жителя Миннеаполиса Джоржда Флойда — мужчину заподозрили в использовании фальшивой банкноты. Акции часто сопровождались беспорядками, погромами и мародёрством.

Посла прихода инфекции в США город Нью-Йорк оказался центром эпидемии.