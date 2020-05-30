Губернатор Миннесоты поручил полностью мобилизовать Нацгвардию штата

https://static.news.ru/photo/13422554-a289-11ea-bd92-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Национальная гвардия Миннесоты впервые в ее истории будет мобилизована полностью. Соответствующий приказ издал губернатор штата Тим Уолц.

Он надеется, что военные смогут прекратить беспорядки, которые начались в связи со смертью афроамериканца Джорджа Флойда.

46-летний афроамериканец Джордж Флойд погиб в ходе задержания полицейскими. Один из стражей порядка давил мужчине на шею. Правоохранитель продолжал свои действия, несмотря на просьбы закованного в наручники Флойда перестать это делать. На кадрах с места инцидента слышно, как задержанный говорит, что не может дышать. Спустя некоторое время афроамериканец перестал шевелиться.

Я поручаю (генерал-майору) Дженсону полностью мобилизовать Национальную гвардию. Мера, которую не принимали ни разу за всю 164 летнюю историю Нацгвардии Миннесоты, — цитирует телеканал NBC News слова главы штата.

После убийства в городе начались беспорядки. Властям даже пришлось ввести режим чрезвычайной ситуации. Действующий президент США Дональд Трамп назвал мэра Миннеаполиса Джейкоба Фрея «очень слабым». Градоначальник ответил, что американский президент «не знает ничего о силе Миннеаполиса». Он заявил, что жители города «дьявольски сильны» и обязательно справятся с трудным периодом.

Как писал NEWS.ru ранее, экс-президент Соединённых Штатов Барак Обама прокомментировал гибель Флойда. В США не должно быть места для расизма. Именно поэтому обстоятельства смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе необходимо тщательно изучить, заявил политик.