Госсекретарь США обсудил с главой МИД Казахстана ситуацию в республике

Госсекретарь США Энтони Блинкен в телефонном разговоре с и. о. министра иностранных дел Казахстана Мухтаром Тлеуберди обсудил ситуацию в республике и призвал к её мирному урегулированию, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Госдепа. В разговоре Блинкен заявил о поддержке США конституционных институтов и свободы СМИ в Казахстане.

Госсекретарь подтвердил полную поддержку Соединёнными Штатами конституционных институтов и свободы СМИ, а также выступил за мирное урегулирование кризиса с соблюдением прав человека, — говорится в сообщении.

Госсекретарь также обсудил ситуацию с Украиной и подчеркнул важность содействия стабильности в Европе.

О том, что Белый дом держит руку на пульсе в ситуации вокруг Казахстана, заявила накануне пресс-секретарь Джен Псаки. По её словам, администрация Байдена призывает манифестантов к спокойствию и мирному выражению мнения, а руководство страны — к сдержанности. Вместе с тем официальный представитель отвергла «безумные заявления» о том, что за беспорядками могут стоять США.

Ранее официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Набиля Массрали осудила акты вандализма и насилия, имевшие место во время массовых протестов в Алма-Ате. По её словам, ЕС следит за ситуацией в республике и готов содействовать налаживанию диалога между силами в Казахстане.

Массовые протесты в Казахстане вспыхнули в первые дни 2022 года, когда жители городов нефтедобывающего региона на западе страны Жанаозен и Актау выступили против двукратного увеличения цен на сжиженный газ. Затем протесты перекинулись на другие города.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввёл на две недели чрезвычайное положение по всей стране и принял отставку кабмина. В Казахстан 6 января был направлен миротворческий контингент ОДКБ, в состав которого входят российские подразделения ВДВ.