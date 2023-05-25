Госдолг США превысил российский более чем в сто раз

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Госдолг США по итогам 2022 года превысил российский в 107 раз, сообщает РИА Новости со ссылкой на расчеты, основанные на данных национальных министерств финансов. Он достиг отметки $31,42 трлн — это размер совокупной задолженности следующих 13 крупнейших стран-должников.

На втором месте по размеру госдолга находится Япония ($9,59 трлн), а на третьем — Китай ($3,75 трлн). В то же время госдолг РФ по итогам 2022 года составляет $294,8 млрд — этот показатель в 33 раза меньше японского и в 13 раз — китайского.

Известно также, что за первый квартал 2023 года российская задолженность сократилась на $15,2 млрд, то есть на 5,2%. Об уменьшении также сообщила Япония — на 0,2%.

При этом американский госдолг продолжил рост, достигнув суммы $31,46 трлн, превысив законодательно установленный уровень. После этого Минфин Соединенных Штатов был вынужден применить чрезвычайные меры для продолжения операций, а администрация президента Джо Байдена призвала конгресс поднять лимит возможной задолженности. В настоящее время в стране идут дебаты о повышении потолка: если соглашение не будет достигнуто к июню, то страну ожидает дефолт.

Ранее Национальное бюро статистики опубликовало отчет, согласно которому госдолг Великобритании по итогам апреля 2023 года достиг 2,54 трлн фунтов стерлингов и составил рекордные за 62 года 99,2% от объема ВВП страны.