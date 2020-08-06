Госдепартамент США снял рекомендации о невыезде за границу для американцев

https://static.news.ru/photo/f5e960a0-d83c-11ea-af79-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ralph Peters via www.imago-image/www.imago-images.de/GloballookPress

Госдепартамент США снял рекомендации для американцев о невыезде за границу в связи с пандемией коронавирусной инфекции.

Госдепартамент США 6 августа в тесной координации с Центрами по контролю и профилактике заболеваний отменяет глобальные рекомендации четвёртого уровня. Рекомендации о необходимости отказа от поездок за рубеж вводились в связи с глобальным распространением коронавируса, — привели сообщение пресс-службы ведомства в ТАСС.

Отмечается, что ограничительные меры носили необязательный, а рекомендательный характер. Они были введены с 19 марта 2020 года.

Как сообщает ТАСС, власти США будут оценивать необходимость поездки для каждой конкретной страны по четырёхбалльной шкале. Решение о возвращении к предыдущей системе было принято в связи с улучшением ситуации в США и ряде других стран, пояснили в пресс-службе Госдепа США.

Несмотря на улучшение ситуации в области здравоохранения во многих странах, ведомство призвало соблюдать осторожность во время поездок.

Мы продолжаем рекомендовать жителям США проявлять осторожность во время путешествий за границу по причине непредсказуемого характера пандемии, — процитировали сообщение Госдепа США в «Интерфаксе».

Как писал NEWS.ru ранее, руководитель Роспотребнадзора и главный санитарный врач РФ Анна Попова подписала документ о том, что граждане России, которые возвращаются в страну из-за рубежа воздушным транспортом, должны заполнить на портале госуслуг специальную анкету. Кроме того, в течение трёх дней после прибытия в РФ необходимо сдать анализ на COVID-19 методом ПЦР и также разместить на портале госуслуг информацию о его результате. Что касается прилетающих в Россию иностранцев, им необходимо иметь справку об отрицательном тесте на коронавирус при посадке на рейс.