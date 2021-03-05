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США

Главу ЦРУ не могут назначить из-за отсутствия санкций по «Севпотоку — 2»

06:48, 06 марта 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Американский сенатор от Республиканской партии Тед Круз отказался утверждать на пост главы ЦРУ Уильяма Бёрнса, пока администрация президента США не введёт санкции против «Северного потока — 2».

Он отметил, что согласится с назначением бывшего американского посла в России Бёрнса сразу же после выполнения его условия.

Я прекращу блокировку, когда администрация Байдена выполнит свои узаконенные обязательства сообщать [Конгрессу] и вводить санкции в отношении судов и компаний, строящих газопровод, — написал законодатель в Twitter.

Он призвалкоманду американского лидера соблюдать закон и прекратить проявлять мягкость по отношению к России. О ситуации с блокировкой кандидатуры на пост главы ЦРУ ранее сообщило агентство Bloomberg.

Республиканцы, по данным издания, договорились «нарастить давление» на новую адинистрацию после новостей о том, что строительство газопровода возобновлено.

Ранее NEWS.ru писал, что Госдеп США перечислил в списке для возможных санкций по Nord Stream 2 судно «Фортуна» и компанию «КВТ-рус», против которых уже действуют санкции.

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