Главу ЦРУ не могут назначить из-за отсутствия санкций по «Севпотоку — 2»

https://static.news.ru/photo/2cdb97e8-bcb0-11ea-b0d0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Американский сенатор от Республиканской партии Тед Круз отказался утверждать на пост главы ЦРУ Уильяма Бёрнса, пока администрация президента США не введёт санкции против «Северного потока — 2».

Он отметил, что согласится с назначением бывшего американского посла в России Бёрнса сразу же после выполнения его условия.

Я прекращу блокировку, когда администрация Байдена выполнит свои узаконенные обязательства сообщать [Конгрессу] и вводить санкции в отношении судов и компаний, строящих газопровод, — написал законодатель в Twitter.

Iâll release my hold when the Biden admin meets its legal obligation to report and sanction the ships and companies building Putinâs pipeline.



Follow the law.

Stop being soft on Russia.

#NordStream2 https://t.co/UifxAj1cuk — Ted Cruz (@tedcruz) March 5, 2021

Он призвалкоманду американского лидера соблюдать закон и прекратить проявлять мягкость по отношению к России. О ситуации с блокировкой кандидатуры на пост главы ЦРУ ранее сообщило агентство Bloomberg.

Республиканцы, по данным издания, договорились «нарастить давление» на новую адинистрацию после новостей о том, что строительство газопровода возобновлено.

Ранее NEWS.ru писал, что Госдеп США перечислил в списке для возможных санкций по Nord Stream 2 судно «Фортуна» и компанию «КВТ-рус», против которых уже действуют санкции.