Главу ЦРУ не могут назначить из-за отсутствия санкций по «Севпотоку — 2»

https://static.news.ru/photo/2cdb97e8-bcb0-11ea-b0d0-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Американский сенатор от Республиканской партии Тед Круз отказался утверждать на пост главы ЦРУ Уильяма Бёрнса, пока администрация президента США не введёт санкции против «Северного потока — 2».
Он отметил, что согласится с назначением бывшего американского посла в России Бёрнса сразу же после выполнения его условия.
Я прекращу блокировку, когда администрация Байдена выполнит свои узаконенные обязательства сообщать [Конгрессу] и вводить санкции в отношении судов и компаний, строящих газопровод, — написал законодатель в Twitter.
Iâll release my hold when the Biden admin meets its legal obligation to report and sanction the ships and companies building Putinâs pipeline.