Главу американского Госдепа раскритиковали из-за «Северного потока — 2»

https://static.news.ru/photo/2d7de270-81d9-11eb-aab0-96000091f725_660.jpg Фото: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa/Global Look Press

Госсекретарь Соединённых Штатов Америки Энтони Блинкен подвергся критике в конгрессе из-за недостаточной, по мнению парламентариев, жёсткости в реализации санкций против трубопровода «Северный поток — 2».

В палате представителей конгресса прошли слушания в присутствии главы Госдепартамента. Представитель комитета по иностранным делам Майкл Маккол заявил, что завершение строительства трубопровода будет «огромной победой» для президента России Владимира Путина.

Мы глубоко обеспокоены тем, что сильные заявления администрации о том, что она против строительства трубопровода, не подкрепляются столь же сильными действиями, — цитирует Маккола РИА Новости.

Госдепартамент в феврале представил доклад конгрессу по мерам противодействия «Северному потоку — 2». После этого США внесли уже находящиеся под санкциями судно-трубоукладчик «Фортуна» и компанию — владельца корабля «КВТ-Рус» в новый ограничительный список. Ряд американских парламентариев посчитали этот шаг неэффективным.

Ранее Датское энергетическое агентство (ДЭА) получило от Nord Stream 2 AG (юридическое лицо — оператор строительства «Северного потока — 2») расписание прокладки второй нитки газопровода в особой экономической зоне Дании. Это являлось одним из условий продолжения реализации проекта, писал NEWS.ru.

Проект «Северный поток — 2» предполагает прокладку двух нитей газопровода от побережья РФ по дну Балтики до Германии, мощность которых составит 55 миллиардов кубометров газа в год. Против реализации проекта активно выступают США, намеревавшиеся продавать в Европу собственный сжиженный природный газ, Украина и ряд европейских государств.