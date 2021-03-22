Главный инфекционист США считает российскую вакцину эффективной

https://static.news.ru/photo/599f3cbc-8b18-11eb-abec-96000091f725_660.jpg Энтони Фаучи Фото: Susan Walsh - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Российская вакцина от коронавируса «довольно эффективна», заявил второй главный инфекционный советник президента Соединённых Штатов Энтони Фаучи.

Так он ответил на вопрос юриста и радиоведущего Хью Хьюитта, который в эфире передачи Hugh Hewitt Show спросил , считает ли учёный, что российские и китайские вакцины могут быть эффективны.

Я полагаю, что российская вакцина довольно эффективна, — сказал он.

Эксперт отметил, что смотрел «некоторые отчёты» по российскому препарату и данные в них «выглядят весьма хорошо». При этом он не уточнил, о какой конкретно вакцине идёт речь.

Фаучи добавил, что ещё не успел в дужной мере изучить данные о китайских препаратах. Однако он не исключает, что они также могут быть эффективны.

На данный момент в России разработано три препарата: «Спутник V» центра Гамалеи, «ЭпиВакКорона» центра «Вектор» и «КовиВак» центра Чумакова.

Ранее еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон сообщил, что Европе не понадобится российская вакцина от коронавируса «Спутник V». По его словам, в настоящее время в рамках объединения уже одобрены четыре препарата и их будет достаточно для формирования коллективного иммунитета.

Вместе с тем, как писал NEWS.ru, Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) планирует направить в Россию экспертов для проведения проверок вакцины от COVID-19 «Спутник V». Об этом рассказал глава департамента угроз здоровью и стратегии вакцинации Марко Кавалери.