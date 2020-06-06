Глава Twitter ответил Трампу на претензии по поводу блокировки видео

https://static.news.ru/photo/2351b49c-a7fb-11ea-b3b0-fa163e074e61_660.jpg Джек Дорси Фото: Hindustan Times via imago-images.de/Global Look Press

Глава Twitter Inc Джек Дорси заявил, что блокировка опубликованного предвыборным штабом президента США Дональда Трампа видео об акции протеста полностью соответствовала правилам сервиса микроблогов.

Ранее в Twitter заблокировали видео от штаба Трампа, в котором протестующие несли портреты погибшего афроамериканца Джорджа Флойда. Президент назвал блокировку незаконной и заявил, что соцсеть таким образом поддерживает «радикальных левых демократов».

Дорси на своей странице в Twitter ответил главе государства, что обвинения беспочвенны, а блокировка была законной. По словам главы компании, на видео поступила жалоба о нарушении закона об авторском праве со стороны правообладателя. При этом Дорси не уточнил, кто именно отправил жалобу.

Not true and not illegal.



This was pulled because we got a DMCA complaint from copyright holder. https://t.co/RAsaYng71a — jack (@jack) June 6, 2020

Социальные сети Facebook и Instagram также удалили видео штаба Трампа, сославшись на нарушение авторских прав.

Как ранее сообщал NEWS.ru, несколько сотрудников Facebook уволились из-за нежелания руководителя и основателя соцсети Марка Цукерберга удалять, модерировать или как-либо помечать заявления президента Дональда Трампа, которые Twitter и Snapchat сочли разжигающими насилие.