Глава Twitter ответил Трампу на претензии по поводу блокировки видео

Ранее в Twitter заблокировали видео от штаба Трампа, в котором протестующие несли портреты погибшего афроамериканца Джорджа Флойда. Президент назвал блокировку незаконной и заявил, что соцсеть таким образом поддерживает «радикальных левых демократов».

Дорси на своей странице в Twitter ответил главе государства, что обвинения беспочвенны, а блокировка была законной. По словам главы компании, на видео поступила жалоба о нарушении закона об авторском праве со стороны правообладателя. При этом Дорси не уточнил, кто именно отправил жалобу.