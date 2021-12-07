Глава Pfizer назвал сроки создания вакцины от «омикрон»-штамма коронавируса

Вакцина против «омикрон»-штамма коронавируса будет готова к марту 2022 года, если в этом будет нужда, заявил глава фармацевтической компании Pfizer Альберт Бурла. По его мнению, о необходимости создания препарата специалисты смогут сказать уже через несколько недель, когда будут понятны характеристики нового штамма, пишет РИА Новости.

Если будет необходимость в вакцине, у нас будет вакцина в марте. Я не знаю, будет ли в этом необходимость. Мы будем знать через несколько недель, — сказал Бурла.

Он подчеркнул, что пока известно, что «омикрон»-штамм очень заразен, быстро передаётся, но при этом вызывает менее тяжёлое течение болезни. Пока случаи заражения единичны, однако, по прогнозу Бурла, в ближайшее время счёт пойдёт «на миллионы».

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что определить эффективность «Спутника V» против «омикрона» можно будет через три недели. Дмитриев отметил, что при необходимости разработчики готовы подстроить вакцину «Спутник V» под любой вариант вируса.

Новый штамм COVID-19 B.1.1.529, получивший название «омикрон», был обнаружен на территории ЮАР в конце ноября. В ВОЗ признали новую разновидность коронавируса «вызывающей озабоченность» из-за высокой заразности, а также из-за предположительно имеющейся способности обходить иммунитет к инфекции.