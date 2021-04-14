Глава крупнейшей финансовой пирамиды Бернард Мэдофф умер в США

https://static.news.ru/photo/4a6488aa-9d2f-11eb-85d4-96000091f725_660.jpg Бернард Мэдофф Фото: Nancy Kaszerman/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

82-летний аферист Бернард Мэдофф, осуждённый на 150 лет, скончался в американской тюрьме. Он был создателем крупнейшей в мире финансовой пирамиды.

Мэдофф страдал от болезни почек. О смерти афериста сообщило издание Associated Press.

Финансист был главой инвестиционной компании, которая считалась одной из самых надёжных на Уолл-стрит. На самом деле она представляла собой финансовую пирамиду, за 20 лет деятельности которой пострадали 37 тысяч человек в 136 странах. Их общие потери составили $65 млрд.

Афера Мэдоффа вскрылась в 2008 году во время финансового кризиса. Оказалось, что за время работы инвестиционной компании не было заключено ни одной сделки. Аферист просто депонировал средства инвесторов на банковский счёт, новые клиенты получили деньги за счёт средств предыдущих клиентов. На суде Мэдофф признал себя виновным.

Как писал NEWS.ru, 15 августа 2020 года из заключения освободился брат Бернарда Мэдоффа Питер. Он отбыл практически весь 10-летний тюремный срок за мошенничество во время работы в одной из организаций печально известного родственника.