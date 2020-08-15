Брат американского «афериста века» окончательно освободился в США

https://static.news.ru/photo/5ef4dc30-decf-11ea-9ee7-fa163e074e61_660.jpg Питер Мэдофф Фото: FA Bobo/PIXSELL/PA Images/TASS

Брат американского афериста Бернарда Мэдоффа Питер Мэдофф освободился, отбыв практически весь десятилетний срок заключения, назначенный ему за мошенничество во время работы в одной из организаций печально известного родственника.

13 августа 2020 года 74-летний Питер Мэдофф перестал находиться под домашнем арестом, на который был переведён в ноябре 2019-го. До этого он отбывал наказание в федеральной тюрьме в Майами, передаёт Bloomberg со ссылкой на федеральное бюро тюрем.

Американский суд в 2012-м назначил младшему Мэдоффу 10 лет тюрьмы. До этого родственник знаменитого мошенника признался в причастности к экономическим преступлениям и заявил о готовности провести за решёткой 10 лет за свои поступки, когда он руководил отделом внутреннего контроля одной из принадлежавших его брату компаний.

«Аферисту века» Бернарду Мэдоффу сейчас 82 года. В июне 2009-го его приговорили к 150 годам лишения свободы. На тот момент ему исполнился 71 год. В суде он признался в том, что на протяжении 20 лет обманывал инвесторов и регуляторов.

При этом за ним не числилось никаких сделок. Мошенник просто переводил все средства с одного банковского счёта на другой, выдавая средства по требованию клиентов в виде «прибыли». В списке пострадавших оказались не только богатейшие люди США и знаменитости, но и крупнейшие банковские структуры мира. По предварительным данным, от его аферы убытки понесли до 3 млн человек. Сумма ущерба составила около $64,8 млрд, что является крупнейшим обманом в данной сфере. Компания Бернарда Мэдоффа просуществовала свыше 40 лет.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Тверской суд Москвы вынес постановление об избрании заочно меры пресечения в виде заключения под стражу бывшему собственнику банка «Мастер-Капитал» Феликсу Бажанову, который обвиняется в хищении 1 млрд рублей. Банкир объявлен в международный розыск. Он будет арестован на два месяца со дня задержания. Постановление суда в силу пока не вступило и может быть обжаловано.

Бажанов является фигурантом уголовного дела, возбуждённого по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). По версии следствия, вместе с ним в хищении средств банка «Мастер-Капитал» участвовал бывший председатель правления кредитной организации Владимир Викторов.