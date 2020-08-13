Суд заочно арестовал обвиняемого в хищении 1 млрд рублей банкира

https://static.news.ru/photo/32d008d4-dd56-11ea-b671-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Тверской суд Москвы вынес постановление об избрании заочно меры пресечения в виде заключения под стражу бывшему собственнику банка «Мастер-Капитал» Феликсу Бажанову, который обвиняется в хищении 1 млрд рублей.

Банкир объявлен в международный розыск. Он будет арестован на два месяца со дня задержания. Постановление суда в силу пока не вступило и может быть обжаловано, сообщает ТАСС.

Бажанов является фигурантом уголовного дела, возбуждённого по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). По версии следствия, вместе с ним в хищении средств банка «Мастер-Капитал» участвовал бывший председатель правления кредитной организации Владимир Викторов.

Ранее NEWS.ru писал, что ЦБ РФ в феврале 2018 года отозвал у банка «Мастер-Капитал» лицензию. Регулятор пояснил, что деятельность банка была ориентирована на обслуживание интересов его собственника. Кредитование заёмщиков, прямо или косвенно связанных с конечными бенефициарами кредитной организации, привело к образованию на балансе банка значительного объёма проблемных активов и существенному снижению размера собственных средств, что создало реальную угрозу интересам его кредиторов и вкладчиков.