Глава ЦРУ раскрыл, чем конфликт на Украине помог американской разведке Бернс: конфликт на Украине улучшил возможности ЦРУ по вербовке

Фото: Rod Lamkey - CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Уильям Бернс

Конфликт на Украине дал мировым спецслужбам уникальную возможность для вербовки агентов в России. Такое мнение высказал глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс. По его словам, которые приводит агентство Reuters, ведомство не намерено эту возможность упускать. Озвученную. перспективу он объяснил тем, что недовольство спецоперацией «продолжит постепенно разъедать российское руководство».

Это недовольство дает выпадающую раз в поколение возможность нам в ЦРУ, которое в основе своей является разведывательной службой, работающей с людьми. Мы не позволяем себе ее упустить, — отметил Бернс в ходе выступления с лекцией в Великобритании.

Ранее сообщалось, что ЦРУ создало Telegram-канал на русском языке для связи с гражданами России, которые «чувствуют необходимость сотрудничать с управлением». По информации телеканала CNN, ЦРУ заинтересовано в получении информации об экономике и российском высшем руководстве.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в этой связи заявил, что российские спецслужбы должным образом ведут мониторинг деятельности американской разведки.