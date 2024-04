Гитара Джона Леннона может уйти с молотка за миллионы долларов Rolling Stone: гитару Джона Леннона выставят на торги в США

Фото: Bob Whittaker/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Джон Леннон

Гитара основателя британской рок-группы The Beatles Джона Леннона может уйти с молотка в США за миллионы долларов. Музыкальный инструмент выставят на аукционе Julien's Auctions, пишет Rolling Stone. Стартовая цена гитары варьируется в пределах от $600 тысяч до $800 тысяч.

Найти этот инструмент — все равно что найти потерянное произведение Рембрандта или Пикассо, — сказал соучредитель и исполнительный директор аукционного дома Даррен Джулиан.

Джулиан уточнил, что гитара рок-музыканта находится в отличном состоянии. По его словам, инструмент почти 50 лет пролежал на чердаке.

Источники издания уточняют, что речь идет о гитаре Леннона, которая появлялась в фильме «На помощь!» 1965 года. 12-струнный акустический инструмент марки Framus Hootenanny использовали Леннон и его коллега Джордж Харрисон. Гитару также можно заметить в клипах на песни It Is Only Love, I Have Just Seen a Face и Girl.

Эксперты считают, что итоговая стоимость гитары Леннона может превысить 2,4 миллиона. За такую цену ранее была продана гитара Леннона Gibson J160E. Инструмент Framus Hootenanny пополнит список лотов на торгах Music Icons вместе с платьем певицы Тины Тернер, кроссовками легендарного Фредди Меркьюри и другими вещами звезд.

Легендарная дверь из фильма «Титаник», на которой спаслась главная героиня картины, ранее была продана на аукционе Heritage Auctions почти за $719 тысяч. В действительности это часть дверной рамы над входом в салон первого класса корабля.