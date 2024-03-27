Скандальная дверь из фильма «Титаник» продана на аукционе На торгах продана дверь из «Титаника», на которой не поместился герой ди Каприо

Легендарная дверь из фильма «Титаник», которая спасла главную героиню и обрекла на смерть персонажа Леонардо ди Каприо, ушла с молотка, пишет Hollywood Reporter. Реквизит был продан за $718 750 на аукционе Heritage Auctions. При этом подчеркивается, что на самом деле это не дверь, а часть дверной рамы над входом в салон первого класса корабля.

Этот лот оказался самым дорогим на прошедших торгах. Он обошел по стоимости кнут Индианы Джонса ($525 тысяч), топор героя Джека Николсона из «Сияния» ($125 тысяч) и костюм Тоби Магуайра из третьей части «Человека-паука» ($125 тысяч).

Режиссер «Титаника» Джеймс Кэмерон ранее нанимал судмедэксперта и каскадеров для доказательства того, что смерть Джека была неизбежна. Фанаты киноленты долго мучили кинодеятеля вопросами, мог ли герой спастись, если бы схватился за проплывавшую мимо него дверь.

До этого стало известно, что письмо, отправленное с «Титаника» уругвайским пассажиром, продано с аукциона за $12 000. Написанное на фирменном бланке компании «Уайт Стар Лайн» с водяным знаком письмо состоит из двух страниц с пятнами влаги. Автор отправил его из Ирландии своему брату 11 апреля 1912 года. В нем он пишет, что хочет поехать на «Титанике» в Северную Америку и что его привлекают размеры «45 000-тонного парохода».