ФРС заявила о риске банкротства компаний США даже после пандемии

https://static.news.ru/photo/900eccec-7419-11eb-9346-96000091f725_660.jpg Фото: Wang Ying/XinHua/Global Look Press

Федеральная резервная система (ФРС) США заявила, что риск банкротства некоторых крупных компаний страны остаётся слишком высоким даже после того, как кризис, связанный с пандемией коронавирусной инфекции, минует. Об этом говорится в отчёте регулятора.

Ведомство обеспокоено тем, что почти весь малый и крупный бизнес государства держится по факту на внушительных кредитах. Не помогут улучшить ситуацию и большие остатки денежных средств на счетах предприятий, и низкие процентные ставки, и возобновление экономического роста, уверены в ФРС.

Глава резервной системы Соединённых Штатов Джером Пауэлл полагает, что американскому рынку понадобится много лет, чтобы восстановиться и вернуться к допандемийным показателям. Не исключено, что далеко не все компании действительно смогут нарастить прежние объёмы производства и «выкарабкаться из ямы» пандемии, передаёт Reuters.

Ранее NEWS.ru писал, что 39-этажное здание в Атлантик-Сити (штат Нью-Джерси), построенное 45-м американским президентом Дональдом Трампом, Trump Plaza, в котором располагались отель и казино, снесли по причине банкротства. Власти города при этом устроили из сноса настоящее представление.

Администрация Атлантик-Сити сначала собиралась устроить аукцион за право нажать на кнопку и планировала выручить за это до $1 млн. Против организации торгов выступил хозяин здания Карл Ичан.