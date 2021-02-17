В США снесли отель и казино Trump Plaza

https://static.news.ru/photo/941c2eaa-7145-11eb-b21f-96000091f725_660.jpg Фото: AP/TASS

39-этажное здание в Атлантик-Сити (штат Нью-Джерси), построенное 45-м американским президентом Дональдом Трампом, Trump Plaza, в котором располагались отель и казино, снесли по причине банкротства. Власти города при этом устроили из сноса настоящее представление.

Trump Plaza Hotel and Casino imploded in Atlantic City, NJ.



Former President Trump cut ties with the casino in 2009 after a series of bankruptcy filings. https://t.co/MeQpmoGExN pic.twitter.com/GpocEJJJaB — NBC News (@NBCNews) February 17, 2021

Администрация Атлантик-Сити сначала собиралась устроить аукцион за право нажать на кнопку и планировала выручить за это до $1 млн. Против организации торгов выступил хозяин здания Карл Ичан.

Отель и казино в Trump Plaza обанкротились в 2014 году и с этого времени здание было закрыто.

При этом ранее мэр Атлантик-Сити Марти Смолл заявлял, что снос здания приурочили к проигрышу Трампом президентских выборов. Однако в империи экс-лидера Штатов остаются ещё пять Trump Plaza.

Ранее американский конгрессмен-демократ от штата Миссисипи Бенни Томпсон подал иск в суд на экс-президента США Дональда Трампа. Политик считает, что бывший глава Белого дома вступил в сговор с ультраправыми организациями, чтобы подстрекать к беспорядкам в Вашингтоне 6 января, сообщал NEWS.ru.