Финансовый отчёт Трампа опубликовали в США

https://static.news.ru/photo/4cb63e84-a5f8-11ea-ae16-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Doug Mills/Consolidated News Photos/Global Look Press

Офис по правительственной этике о финансовых делах президента США опубликовал ежегодный финансовый отчёт Дональда Трампа за 2019 год. В нём содержатся данные о доходах и кредитах хозяина Белого дома.

Резиденция Мар-а-Лаго в штате Флорида принесла Трампу $21,4 млн против $22,7 млн в 2018 году. Доходы от отеля в американской столице за год снизились с $40,8 млн до $40,5 млн, следует из документа, опубликованного CNN.

Также президент США сообщил о получении $13,5 млн от продажи особняка в Беверли-Хиллз. Большая часть доходов Трампа состоит из его прибыли от недвижимости по всему миру. Кроме того, хозяин Белого дома получает гонорар за книгу «Искусство заключать сделки» в размере свыше $100 тысяч в год.

В целом бизнес за 2019 год принёс Трампу $446 млн, что на 2,6% больше, чем в 2018 году.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Дональд Трамп заявил: он не хочет, чтобы намеченные на 3 ноября президентские выборы были перенесены из-за коронавируса. Однако хозяин Белого дома снова выступил против голосования по почте. Он подчеркнул, что выступает за голосование с предъявлением документов, удостоверяющих личность.