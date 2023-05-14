ФБР провело обыски в квартире россиян в башне Трампа в Майами

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В Майами в одном из помещений на 41-м этаже здания Trump Tower III, которое принадлежит гражданам России, сотрудники Федерального бюро расследований провели обыск, пишет газета The Miami Herald со ссылкой на представителя ФБР. По информации издания, квартира принадлежит компании, MIC-USA, которую предположительно контролируют россияне Олег Пацуля и Агунда Макеева. Сотрудники ведомства рассказали журналистам, что проводили «предписанные судом» действия.

В статье газеты отмечается, что помещение стоимостью $1,65 млн было куплено на кредитные средства, которые предоставил банк BAC Florida. Автор материала напомнил, что кредитная организация обратилась в суд с иском против россиян в 2020 году, но спор о неисполнении обязательств по ипотеке на сумму $975 тысяч был разрешен.

Ранее Болгария закрыла въезд для туристов с двукратной или многократной визой без ее предварительного использования для посещения любой другой страны Шенгенской зоны. Совет министров республики принял постановление об этом месяц назад, оно вступило в силу с 23 апреля, документ опубликован на официальном сайте парламента страны. При этом виза Кипра или Румынии, не входящих в Шенгенское соглашение, для визита в Болгарию должна быть уже использована в стране, которая ее выдала.