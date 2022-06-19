FA: США придется учиться жить со странами, отказавшимися осуждать Россию Foreign Affairs: США шокировал отказ Юга принимать антироссийскую позицию

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Все намерения США переманить южные страны на свою сторону в украинском кризисе и обеспечить изоляцию России оказались тщетными, пишет журнал Foreign Affairs. По мнению автора публикации Брюса Джонса, причина такого поведения глобального Юга в том, что Соединенные штаты десятилетиями игнорировали его интересы.

Нейтралитет этих стран шокировал Вашингтон, — написал Джонс.

Обозреватель отметил, что на фоне событий на Украине и давления Запада укрепляются отношения России и Китая. По его словам, Вашингтон обеспокоен обостряющимся соперничеством с двумя сближающимися сверхдержавами. Также вызывает беспокойство перспектива возрождения блока стран, не желающих вступать в этот геополитический конфликт, сказал он.

Ранее обозреватель издания American Thinker Дарлин Казелла заявила, что политика президента США Джо Байдена заставляет беспокоиться о возможной судьбе нефтедоллара. По ее словам, желание Китая покупать нефть за юани может ослабить господство валюты США на мировом нефтяном рынке. Этому также способствует требование России оплачивать поставки газа в рублях и продажа ею нефти в Индию и Турцию с расчетами в местной валюте, добавила она.