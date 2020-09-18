Эксперт заявил о преимуществе Трампа на дебатах против Байдена

https://static.news.ru/photo/5b036b80-fa79-11ea-959e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Damairs Carter/MediaPunch via www.imago-images.de/Global Look Press

Директор института США и Канады РАН Валерий Гарбузов считает, что действующий президент Соединённых Штатов Дональд Трамп имеет значительное преимущество перед своим оппонентом Джо Байденом в формате грядущих теледебатов.

Что касается шансов. Конечно, Трамп более выигрышная фигура в теледебатах. Ведь Трамп сохранил свою способность быть мощным мобилизатором электоральных масс. После его выступлений очень часто меняется позиция тех, кто колебался на выборах, — приводит РИА Новости слова эксперта, сказанные в эфире телеканала «Россия 24».

Гарбузов напомнил, что дебаты — один из важнейших элементов предвыборной гонки. С 1980 года ни одни выборы президента США не проходили без предварительных дебатов ключевых кандидатов.

Многие считают, что теледебаты — ключевой и, может быть, самый значимый элемент перед большими выборами, перед ноябрём. Поэтому они всегда обращают [на себя] очень серьёзное внимание, — отметил директор института США и Канады РАН.

Ранее председатель Палаты представителей США Нэнси Пелоси, представляющая, как и Джо Байден, Демократическую партию США, высказывалась против проведения дебатов. Байден в свою очередь подтвердил готовность выйти против оппонента из Республиканской партии.

Вообще говоря, в общем-то интуитивно она понимает, что Байден просто-напросто может проиграть и Трамп его может положить на лопатки, — добавил Гарбузов.

Первый раунд дебатов между Трампом и Байденом назначен на 29 сентября. Также дебаты пройдут 7 и 15 октября.

Ранее президент США предложил своему оппоненту пройти тест на наркотики. По мнению Трампа, Байден «принимает что-то, что даёт ему некоторую ясность».