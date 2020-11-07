Эксперт: Байден будет слабейшим президентом США за 40 лет

https://static.news.ru/photo/ca0f71ea-20c6-11eb-a93b-fa163e074e61_660.jpg Джо Байден Фото: Adam Schultz/Keystone Press Agency/Global Look Press

Джо Байден в итоге победит на выборах президента США, но будет самым слабым главой государства за последние 40 лет. Такого мнения придерживается американский внешнеполитический аналитик Иэн Бреммер.

По его словам, действующий президент Дональд Трамп проиграл борьбу за пост президента и эффективного способа оспорить итоги голосования у него нет.

Байден вступит в должность в период глубокого раскола в США. Без поддержки сената, который остался под контролем республиканцев, он не сможет провести реформу или обеспечить подготовку мер, направленных на стимулирование экономики в условиях пандемии.

Что касается отношений между США и РФ, то с приходом Байдена к власти они сильно не изменятся, полагает эксперт. По его словам, Байден «не является поклонником России», сообщает ТАСС.

Голосование на президентских выборах в США прошло 3 ноября. Официально его итоги пока не подведены. Разрыв между Трампом и Байденом составляет 39 голосов.

Ранее NEWS.ru писал, что окружение Трампа советует ему готовиться к возможному поражению на выборах. Однако предполагается, что хозяин Белого дома в традиционном формате его признавать не будет. Подготовка соответствующей речи Трампа пока не планируется.