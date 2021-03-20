Экс-министр США назвал экономическую политику страны худшей за 40 лет

https://static.news.ru/photo/90897aee-5cd9-11ea-b401-fa163e074e61_660.jpg Фото: Evan Golub/Global Look Press

Бывший министр финансов США Лоуренс Саммерс заявил, что нынешнее руководство государства проводит самую безответственную финансовую политику за последние 40 лет. Об этом он высказался в программе Bloomberg Wall Street Week .

В ходе своего выступления Саммерс раскритиковал меры действующих властей по стимулированию экономики. Экс-министр отметил, что эти меры приведут к усилению давления избытка спроса на цену, а также к одновременному агрессивному смягчению фискальной политики.

При этом Федеральная резервная система решила проводить «свободную» денежно-кредитную политику.

Это самая безответственная фискальная политика, которую мы проводили за последние 40 лет, — заявил Саммерс.

По его мнению, сложившаяся ситуация связана с непримиримостью левых демократов и совершенно безответственным поведением республиканцев. При такой экономической политике велик риск роста инфляции, считает экс-министр.

В феврале текущего года Минторг США сообщил, что текущий ВВП страны в 2020 году снизился на 3,5%. Это худший показатель со времён Второй мировой войны.

В свою очередь, эксперты американского банка Goldman Sachs предсказали рост ВВП США в 2021 году на 8%. Это почти вдвое превышает ожидания большинства финансовых аналитиков, считающих, что ВВП США в этом году вырастет на 4,7%. Об этом писал NEWS.ru.