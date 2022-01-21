Экс-глава Пентагона объяснил усиление России

Усиление России произошло из-за внутренних разногласий в США и вывода американских войск из Афганистана. Такое мнение высказал экс-министр обороны страны Роберт Гейтс. Схожие обстоятельства способствовали также усилению Китая, полагает военный. Об этом он написал в статье для газеты Financial Times.

Наши внутренние разногласия и почти парализованный конгресс, наш очевидный уход с Ближнего Востока и, в более широком смысле, отказ от нашей длившейся 60 лет роли глобального лидера, а также позорное бегство из Афганистана — всё это заставило многие страны подстраховаться и развивать более тесные экономические и политические связи и отношения в сфере безопасности как с Россией, так и с Китаем, — написал Гейтс.

Также экс-министр в статье выразил опасения по поводу возможной эскалации ситуации вокруг Украины и призвал Штаты «сделать всё возможное» , чтобы затруднить положение России, якобы планирующей эскалацию.

Ранее президент США Джо Байден рассказал о том, что США будут расценивать в качестве вторжения на Украину. По его словам, таковым будет считаться любое пересечение границы Украины российскими военными.

В последнее время на Западе неоднократно обвиняли Россию в подготовке к вторжению на Украину. Карту расположения российских войск вдоль границы с Украиной ранее составила и опубликовала газета The New York Times. Издание отмечало, что войска якобы угрожают эскалацией конфликта с соседним государством и теоретически могут «открыть новый фронт».