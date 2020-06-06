Двух полицейских обвинили в нападении на пожилого демонстранта в США

https://static.news.ru/photo/aef567d2-a819-11ea-b7c4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Joel Marklund/Global Look Press

Суд в городе Баффало оставил под подпиской о невыезде полицейских Роберта Маккейба и Аарона Торгалски, которым предъявили обвинение в нападении на 75-летнего американца при подавлении беспорядков.

Пожилой мужчина получил тяжёлую травму головы, когда полицейские толкнули его. Маккейба и Торгалски отстранили от службы, когда видеозапись инцидента распространилась в соцсетях и СМИ.

Бойцы группы быстрого реагирования полиции Баффало не признали вину. Следующее судебное заседание по делу Маккейба — Торгалски пройдёт 20 июня, передаёт РИА Новости.

По информации американского телеканала CNN, все 57 сослуживцев двух отстранённых полицейских написали заявления об уходе со службы в знак протеста против решения руководства.

Как писал NEWS.ru, убийство темнокожего жителя Миннеаполиса полицейским привело к массовым протестам, которые во многих городах США сопровождаются беспорядками, погромами и мародёрством. Полиция и Нацгвардия отвечают резиновыми пулями и слезоточивым газом. Президент Дональд Трамп призывает к силовому решению.